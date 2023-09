Narni, natura spettacolare. Arrivano il Villaggio della Sostenibilità e lo scrittore Emanuele Trevi

NARNI Raccontare la natura attraverso spettacoli dal vivo. L'appuntamento è per il 23 settebre al villaggio della sostenibilità, iniziativa all'interno dell'Umbria Green Festival.

Alla sala digipass ci sarà Emanuele Trevi, vincitore del premio Strega, che presenterà il suo nuovo libro.

Fra gli eventi in programma nell'ambito del festival, "The garden, il giardino di Dac" - Danz’Art Collective, compagnia giovanile Danz’Art Centro Professionale Gubbio di Cecilia Monacelli. Coreografia e concept Afshin Varjavandi.

Undici giovani danzatrici si interrogano sulla natura delle cose e sull’esistenza stessa, tra contemporaneo, Urban e Movement Research.

The garden è l’allegoria della vita, dove tutto muta e si trasforma inesorabilmente: le giovani donne cambiano identità, in un flusso ancestrale, lontano da condizioni spazio-temporali.

Da figure fantastiche ispirate alle donne liquide dei dipinti di Gustav Klimt, a creature ibride tra mondo animale e vegetale, per tornare alla loro natura umana di donne contemporanee, bisognose di uguaglianza, libertà, emancipazione.

Per affermare infine che il segreto della vita, l’essenza di tutto, consiste nell’equilibrio: la capacità rara di rimanere in bilico tra concretezza e immaginazione, come delle funambole.

La giornata proseguirà con la Play Toy Orchestra (evento in esclusiva per l’Umbria), la prima orchestra al mondo che suona esclusivamente giocattoli.

Strumenti allegri per un'offerta musicale a trecentosessanta gradi, con Rossini e Morricone, Mozart e la Samba, Quincy Jones e Beethoven, Brahms e Johann Strauss, a ricordare che in molte lingue "giocare” e "suonare" si traducono con lo stesso verbo.

Nel corso dell'evento, tutti i bambini potranno portare i loro giocattoli usati, che saranno raccolti e donati alla struttura Beata Lucia di Narni.

Infine, alle 19 “La Leggenda della sposa del Lago”. Uno spettacolo sull’acqua che racconta le tante leggende che ad essa si legano. Un lavoro a metà tra teatro performativo, reading e musica. Simbologie evocative, in cui la musica suggerisce ambienti acquerellati e proiezioni fantastiche, che isolano momenti del racconto e creano sospensioni narrative.

Il 23 arriverà a Narni anche il vincitore del Premio Strega 2021 Emanuele Trevi, con il suo attesissimo nuovo libro “La casa del mago” che verrà presentato in prima assoluta in Umbria alla Sala Digipass alle 18.30.

Umbria Green Festival è un evento organizzato da Techne srl e dall’Associazione Culturale De Rerum Natura APS, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Regione Umbria. Il Villaggio della Sostenibilità è realizzato grazie anche all’impegno del comune di Narni che «da sempre – afferma l’assessore all’ambiente Giovanni Rubini - crede nella divulgazione ambientale, promuovendo e collaborando alle iniziative proprie o promosse da altri enti e associazioni che hanno come obiettivo quello di diffondere nella comunità locale, e soprattutto tra le generazioni più giovani, la cultura del rispetto dell’ambiente, del riciclo e del riuso».