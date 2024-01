Impianti sportivi, la Giunta approva l’avvio delle procedure per l’assegnazione delle strutture di Quattro Strade, Casette e Macelletto

RIETI - La Giunta Sinibaldi, su proposta dell’assessore allo sport Chiara Mestichelli, ha approvato l’atto di indirizzo per la gestione degli impianti sportivi comunali.

In particolare attraverso la delibera vengono avviate le procedure ad evidenza pubblica per la concessione della gestione del Campo sportivo in località Quattro Strade, dell’impianto sportivo in località Casette e del campo sportivo in località Macelletto. La Giunta, al momento, mantiene invece la competenza gestionale sull’ex Scia e l’Antistadio al fine di valutare un discorso unitario con la Cittadella dello Sport in corso di realizzazione.

«Intendiamo perseguire una politica di promozione dello sport nel territorio cittadino, anche valorizzando gli impianti sportivi – spiega l’assessore Chiara Mestichelli – Fin dal nostro insediamento abbiamo avviato uno sforzo di regolarizzazione della gestione dei vari impianti, attraverso l’affidamento a operatori privati o pubblici, ma anche di valorizzazione degli stessi, attraverso nuovi finanziamenti, progetti e manifestazioni che possono favorire la diffusione dei valori dello sport, sia agonistico che amatoriale».