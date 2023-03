Questione-stadio: lo "Scopigno" per ora verrà gestito direttamente dal Comune. Ma non sono esclusi affidamenti futuri

RIETI - Lo stadio "Manlio Scopigno", almeno per ora, verrà gestito esclusivamente dal Comune di Rieti «provvedendo all'attivazione delle utenze a proprio nome e alla manutenzione dello stesso, da utilizzare anche per eventi non solo sportivi» organizzati dalla stessa Amministrazione comunale o da altri soggetti richiedenti.

È un po' questo, in sintesi, quanto riportato nella delibera della Giunta comunale datata 2 febbraio 2023 che, dopo tutte le premesse del caso, dopo aver soprattutto constatato lo stato in cui versa attualmente l'impianto sportivo, tornato al legittimo proprietario (cioè il Comune) lo scorso 8 agosto con una "risoluzione in danno, per gravi inadempimenti" rispetto alla convenzione stipulata originariamente il 9 marzo 2017, consente l'utilizzazione "del campo, delle tribune, degli spogliatoi e di tutti gli spazi annessi con tariffa di tipo orario e/o giornaliero a seconda delle attività previste".

Almeno per ora. Sì, perché visti i tempi ristretti e la necessità di ripristinare soprattutto l'agibilità del manto erboso, nonché la stagione sportiva in corso, eventuali future convenzioni con un terzo soggetto, potranno essere prese in considerazione "per le successive stagioni calcistiche".

A tal proposito va ricordato che tanto l'Asd Città di Rieti (Prima categoria), quando l'Asd Nuova Rieti Calcio (Terza categoria), in passato hanno già chiesto "informazioni" al Comune, in merito alle modalità e alla possibilità di utilizzo dello "Scopigno" e questa delibera, di fatto, "risponde" ai quesiti di entrambe, così da poter valutare con attenzione e con scrupolisità, come comportarsi da qui in avanti.

Sulla questione, il direttore generale dell'Asd Città di Rieti Marzio Leoncini, deus ex machina del progetto calcistico nato lo scorso 14 luglio, ribadisce che «un impianto del genere può diventare importante, se non addirittura fondamentale per l'autofinanziamento del club, come ho già espressamente sottolineato in sede di presentazione ufficiale del nostro progetto sportivo in estate. Prendiamo atto della decisione del Comune di Rieti, ma restiamo fortemente interessati a una possibile gestione diretta dello stesso in un futuro prossimo, per dare ulteriore forza al nostro percorso».