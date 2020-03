© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMELIA Settemila kilometri non sono uno scherzo. Soprattutto quando c'è di mezzo il Coronavirus. Lo sta imparando suo malgradoUn'esperienza gratificante sul piano professionale, ma veramente dura su quello personale perchè Walter ha una compagna e un figlio di sette anni che ha dovuto lasciare ad Amelia.Di solito faccio ritorno a casa ogni due mesi - spiega ancora - ma questa volta no. Avrei dovuto prendere un volo il 16 marzo scorso mail viaggio è troppo lungo e rischioso. Metterei in pericolo la mia incolumità e la loro». Perciò Walter, insieme ad un altro concittadino e una ventina di colleghi italiani ha deciso di resistere e aspettare l'evoluzione degli eventi. Nel frattempo passano in chat compleanni e ricorrenze. «Pochi giorno fa è stato il mio compleanno -racconta emozionato- Linda (la compagna ndr) e Tommaso (il figlio ndr)».Intanto si continua a lavorare, magari con un occhio più attento ai contatti interpersonali. «Siamo qui - spiega il geometra amerino - per costruire abitazioni che ospiteranno migliaia di famiglie che attualmente vivono in baracche e urbanizzare intere zone della capitale.All'esterno».Ad oggi in Camerun il Governo ha vietato raduni di ogni genere. A questo proposito e la Chiesa ha disposto misure specifiche. In un comunicato diramato nei giorni scorsi, l'arcivescovo di Yaoundé (la capitale ndr), monsignor Jean Mbarga,«Ma qui a Yaoundé - racconta Walter - nonostante le raccomandazioni delle autorità, lIo esco bardato con mascherina e guanti per fare un po' di scorta di alimenti e generi vari e ho visto che per strada la vita scorre come sempre. Per esempio ogni sabato pomeriggio». Al momento l'azienda per cui lavora Walter non ha attuato provvedimenti speciali, ma si sta cercando di prevedere un piano per la gestione di eventuali emergenze. «Ovviamente per noi italiani, qualora gli eventi precipitassero - spiega Walter - c'è il rimpatrio ma speriamo di non dovervi ricorrere».