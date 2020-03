Coronavirus, Conte a El Pais: «Riaperture in termini di proporzionalità»

Per riaprire l'Italia dopo l'emergenza coronavirus si si ragionerà «in termini di proporzionalità». A dirlo, in un'intervista a El Pais, è il premier Giuseppe Conte. E a chi gli chiede se la serrata delle attività produttive potrà durare molto Conte replica: «no, è una misura durissima dal punto di vista economico. È l'ultima misura che abbiamo preso e non può prolungarsi troppo. Per scuole e università, invece, si possono introdurre modifiche affinché gli studenti non perdano l'anno o l'esame», spiega al quotidiano spagnolo.

