Pac 2000A Conad, cambio al vertice nella prima azienda umbra: Cicognola è il nuovo dg

PERUGIA - Cambio al vertice di Pac 2000A Conad, ma nel segno della continuità e del radicamento in Umbria: Francesco Cicognola è il nuovo direttore generale. La sua nomina da parte del Consiglio di amministrazione della cooperativa completa il piano di riassetto dei vertici aziendali varato con la nomina di Danilo Toppetti ad amministratore delegato.

«La nomina di Francesco Cicognola a direttore generale, effettuata a coronamento del suo brillante percorso professionale in azienda (nel ruolo di Cfo da oltre 17 anni) – commentano dalla cooperativa –, segna una decisa continuità nell’ambizioso percorso di crescita del gruppo Pac, che punta a consolidare la propria leadership di mercato confermandosi tra le primissime realtà italiane della gdo». Pac 2000A, infatti, è la più grande tra le cinque cooperative associate a Conad, la più ampia organizzazione cooperativa di imprenditori dettaglianti presente in Italia. Pac 2000A ha chiuso il bilancio 2019 con un fatturato consolidato di 3.211 milioni di euro (+5,9% sul 2018) rafforzando la sua leadership nel Centro Sud Italia. L’utile netto è di 42 milioni di euro e la crescita del patrimonio di 687 milioni di euro (+6.02 % rispetto al 2018). Risultati che Pac, come riporta una nota della cooperativa, «intende consolidare attraverso un piano strategico che prevede, da un lato, un continuo rafforzamento della struttura aziendale e delle competenze e, dall’altro, importanti investimenti nel triennio 2020-2022 e che, assieme alla recente fusione con Conad Sicilia, consentirà al Gruppo di superare i 4 miliardi di euro di fatturato». Da diversi anni è la prima azienda in Umbria per fatturato, mentre nella classifica delle principali società italiane stilata da Mediobanca occupa il 61esimo posto.

