Otricoli, l'Amministrazione stanzia fondi per il sostegno alle attività economiche colpite dalla crisi Covid

OTRICOLI Fondi agli imprenditori. Un contributo di oltre 23mila euro quello stanziato dall'Amministrazione Comunale guidata da Antonio Liberati a sostegno delle attività economiche, commerciali e artigianali colpite dall’attuale crisi causata dall’emergenza covid-19.

Per accedere ai fondi, è stato emanato un bando. Termine ultimo per la presentazione delle domande, il 3 agosto 2022.

Un contributo che è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi.

«Le risorse - spiegano dall'Amministrazione - saranno finalizzate a ristorare le spese di gestione sostenute dalle attività economiche nel 2021. In particolare saranno destinate ad iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza e per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie o per investimenti immateriali, opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti».