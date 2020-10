Ospedale di Orvieto. Tre operatori sanitari positivi Covid-19, sanificazione in corso. Tampone a personale e pazienti

Tre operatori sanitari dell'area medica del presidio "Santa Maria della Stella" sono risultati positivi al Coronavirus. A comunicarlo, nella mattina di sabato 31 ottobre, è una nota della Usl Umbria 2.

"Dalle prime indagini - spiega la nota - si è accertato che il primo contagio è avvenuto al di fuori della struttura ospedaliera per poi estendersi ai due colleghi malgrado l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ed il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza. Concluse l'indagine epidemiologica e le attività di contact tracing, è attualmente in corso l'esecuzione di tamponi rinofaringei al personale del reparto, ai pazienti ricoverati e ai contatti stretti dei tre soggetti positivi. Contestualmente sono state attivate, dalla direzione sanitaria ed ospedaliera, tutte le misure di protezione e di isolamento: sospensione temporanea dei ricoveri nel reparto ospedaliero, sanificazione e disinfezione degli ambienti e, come da protocollo, controlli a tappeto al personale e ai degenti. La situazione, al momento, è sotto controllo e continuamente monitorata dalla direzione strategica dell'azienda sanitaria Usl Umbria 2."

