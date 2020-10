Orvieto. Sale a 79 il numero degli attuali positivi Covid, un +16 che preoccupa

Si fa sempre più critica la situazione di contagi da Covid-19 nel comune di Orvieto. Dopo quota 63 fatta registrare ieri, giovedì 29 ottobre, la giornata di oggi, venerdì 30, ha portato la conta dei casi positivi della città del Duomo a 79. Un +16 che preoccupa anche se, la gran parte dei casi, secondo quanto si apprende, è relativa a cittadini in isolamento contumaciale a domicilio, gravati da sintomi lievi, o comunque sotto controllo medico, o per nulla sintomatici.

APPROFONDIMENTI CORONAVIRUS Torna a salire il numero dei casi Covid in tutto l'Orvietano,... CORONAVIRUS «L'ospedale di Orvieto per il momento resta...

Nella giornata odierna, la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, ha firmato dunque 16 ordinanze di isolamento contumaciale domiciliare per altrettanti residenti nel comune risultati positivi al Covid-19.

"I soggetti - fa sapere una nota del palazzo comunale - in alcuni casi asintomatici e in altri con sintomi lievi, sono seguiti dai servizi sanitari territoriali della Usl Umbria 2, dal medico curante e dalle Usca - Unità Speciali di Continuità Assistenziale." Per tutti i casi, come da protocollo, è in corso l’indagine epidemiologica per ricostruire la mappa dei contatti che saranno posti in isolamento fiduciario in attesa di tampone.

Dall'inizio della pandemia da Covid-19, il comune di Orvieto ha registrato 162 casi, di cui 74 guariti, 79 attualmente positivi e 9 purtroppo deceduti. Dei positivi attuali, 72 sono in isolamento contumaciale domiciliare e 6 si trovano ricoverati nelle strutture ospedaliere Covid della Regione Umbria, tra questi sono due i pazienti che si trovano in terapia intensiva al "Santa Maria" di Terni.

Ultimo aggiornamento: 20:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA