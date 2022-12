Orvieto. Umbria Jazz Winter #29: il programma di sabato 31 dicembre e domenica 1° gennaio

Con gli ultimi due giorni, sabato 31 dicembre e domenica 1° gennaio, Umbria Jazz Winter, edizione numero 29, a Orvieto va verso la conclusione.

Sabato 31 dicembre

- Dalle 10 alle 11.30, sala del Carmine, UJ4Kids

- Ore 11.30 centro Storico Funk Off (replica ore 18)

- Ore 12, palazzo del Popolo, sala 400 Rebecca Martin & Larry Grenadier

- Ore 16, palazzo del Popolo, sala 400 Kris Davis

- Ore 17.30, Teatro Mancinelli Jon Cleary

A seguire:

Dianne Reeves sings Burt Bacharach

con Ethan Iverson Umbria Jazz Orchestra feat. Romero Lubambo, Peter Washington, Dan Weiss

- Ore 23.59, Sagrato Duomo Funk Off

Domenica 1 gennaio



- Ore 1.00, Teatro Mancinelli Gospel Explosion: Vincent Bohanan & The Sound of Victory



