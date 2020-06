Orvieto, Busitalia ecco i nuovi orari post emergenza

Ultimo aggiornamento: 21:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l’entrata in vigore dell’orario estivo, da lunedì 8 giugno, sono state ripristinate da parte di BusItalia tutte le corse che interessano il territorio del comune di Orvieto temporaneamente sospese o rimodulate durante il lockdown per l’emergenza sanitaria Covid-19."Nel nuovo piano - si legge in una nota del comune -, servizio che era stato cancellato in seguito alla cessazione del finanziamento previsto con i Fondi comunitari per le “Aree Interne Sud-Ovest Orvietano”.La corsa di ritorno è prevista con partenza da Perugia (piazza Partigiani) alle 14:10 arrivo a Monteleone d’Orvieto alle 15:32 per la coincidenza che arriverà alla stazione ferroviaria di Orvieto alle 16:40.“La soluzione – spiega l’assessore ai Trasporti del comune di Orvieto,– è stata trovata grazie alla proficua interlocuzione con l’assessore regionale ai Trasporti,, e BusItalia che hanno compreso i disagi di una fetta di pendolari orvietani che si recano per motivi di lavoro e di studio nel capoluogo di regione e che erano stati penalizzati dal taglio del collegamento”. “La nuova corsa che garantirà il collegamento con la coincidenza in partenza da Monteleone d’Orvieto – si conclude – non solo risolve il problema ma consente anche di razionalizzare i costi rispetto al passato”.