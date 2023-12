Orvieto, muore a 71 anni sul camion in sosta lungo l'autostrada: la tragedia il giorno di Natale

ORVIETO - Ha avuto un malore nella cabina del suo camion in sosta lungo l'autostrada, nell'area di servizio Fabro est.

Il corpo senza vita dell'autotrasportatore di 71 anni, originario della provincia di Udine, è stato trovato la mattina di Natale dalle pattuglie della polizia stradale di Orvieto dopo l'allarme lanciato dai benzinai che dalla sera precedente avevano notato il tir col motore acceso.

I centauri orvietani, coordinati del centro operativo della polstrada, hanno raggiunto il punto in cui sostava il mezzo, effettivamente in sosta e con il motore acceso come segnalato. Nella cabina di guida l'uomo che purtroppo non dava segni di vita.

Gli agenti hanno rotto il vetro del finestrino, nella speranza di essere in tempo per poter salvare quell’uomo, e hanno chiamato l'ambulanza. Soccorsi purtroppo vani perché il decesso, come accertato dal medico legale, era avvenuto per cause naturali diverse ore prima.