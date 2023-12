Martedì 19 Dicembre 2023, 08:56

TERNI - La camera ardente nella chiesa ortodossa di Civita Castellana per tutta la giornata di oggi e l’ultimo viaggio in Romania, nel suo paese, dove riposerà nella tomba di famiglia.

E’ il momento dell’addio a Georgiana Madalina Mardare.

Aveva 34 anni, viveva a Collescipoli, ed è andata via un mese e mezzo dopo aver dato alla luce la sua terza bambina.

Sul decesso della donna, che lascia la neonata e due figlie di 6 e 8 anni, sta indagando la procura ternana.

Dopo la morte di Georgiana Madalina nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Terni, suo marito Constantin, assistito dall’avvocato Erdis Doraci, è andato dai carabinieri di Collescipoli per presentare una denuncia per far luce sulla tragedia.

E’ stato aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Il pm, Giorgio Panucci, ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte e la sussistenza di eventuali responsabilità causalmente ricollegabili al decesso.

Due i periti che hanno svolto l’esame autoptico su incarico della procura: Marco Albore, medico legale, e Massimo Delfino, specialista in malattie infettive e medicina interna. All’esame era presente il medico legale Gualtiero Gualtieri, nominato consulente di parte.

I risultati dell’autopsia saranno disponibili entro sessanta giorni. Nelle carte messe insieme dagli investigatori emerge la gravidanza regolare portata a termine da Georgiana Madalina. La giovane donna viene ricoverata la sera del 20 ottobre e la mattina seguente dà alla luce la sua terza figlia.

Nonostante la neomamma lamenti di non stare bene viene dimessa con la neonata il 23 ottobre. Dice di avere forti mal di testa, dolori e una stanchezza eccessiva ma nessuno pare dar peso a quello che dice. La situazione precipita la sera del 2 novembre, quando Georgiana sta allattando la sua bimba. La neonata piange, la sorellina di sei anni corre in camera e trova la mamma priva di sensi. Constantin si rende conto che il cuore della moglie non batte più e pratica il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo del 118, che la rianima e la porta in ospedale. Alla neomamma viene diagnosticata una polmonite bilaterale grave causata da due batteri. Il suo cuore si ferma per sempre l’8 dicembre.

La tragedia ha visto mobilitarsi un’intera città per sostenere le tre bambine. A Cospea alcuni commercianti hanno proposto i kurtos e composizioni floreali la cui vendita ha consentito di raccogliere una cifra significativa in memoria di Madalina. Le spese per il rientro della salma della neomamma in Romania saranno sostenute dall’associazione Terni col cuore.