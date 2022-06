Orvieto. Incidente mortale sulla Amerina sulle curve dei Fori di Baschi, morti due centauri, un ferito via in eliambulanza

Sarebbe di due morti e di un ferito grave il bilancio di un gravissimo incidente avvenuto nei pressi delle curve dei Fori di Baschi, tra Orvieto e Baschi sulla Strada Statale 205 "Amerina", domenica 5 giugno intorno alle 13:00.

Secondo quanto si apprende - non sono ancora state rilasciate dichiarazioni ufficiali dai Carabinieri che stanno gestendo il sinistro - a schiantarsi sarebbero state tre moto, tre centauri ma non si sa nulla se ci siano altre persone coinvolte, eventuali passeggeri o altri motociclisti.



Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, Polizia Stradale e Commissariato, con Anas, per la gestione del traffico che fino alla conclusione dei rilevamenti e al rispristino delle condizioni di percorribilità della strada, resta deviato da e per Baschi sulla strada di Tordimonte.



Oltre ai Vigili del Fuoco è intervenuta anche una eliambulanza che ha trasportato con la massima urgenza il ferito grave, e altre unità di soccorso del 118.

(notizia in aggiornamento)