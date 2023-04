Orvieto, ecco «Dreamers - Please Tell Me Who I Am», lo spettacolo-tributo alla band dei Supertramp, tra musica e teatro

ORVIETO Al Mancinelli di Orvieto si va indietro nel tempo, con la musica dei Supertramp: l’appuntamento con lo spettacolo teatrale pensato tra revival e tributo, a metà tra performance recitativa e concerto, «Dreamers - Please Tell Me Who I Am» è previsto per il 13 maggio. La storia della band, che ha segnato la scena musicale internazionale a cavallo tra anni 70 e 80, giunge sui palcoscenici di una tournée umbra e toscana «in chiave originale, attraverso uno spettacolo suonato, cantato e recitato dal vivo» che affonda le sue radici proprio in un gruppo musicale. L’omaggio, infatti, è un’idea di Leonardo Fugazza, che ha fondato a Trevi Solotramp Project, un sodalizio artistico composto da dieci elementi. Lo spettacolo è un’occasione per immergersi nella musica, per riflessioni e emozioni, dato che Solotramp Project punta sull’uso degli strumenti musicali e sulle sonorità che hanno reso la band inconfondibile. «Il gruppo Solotramp Project non si identifica come cover band, ma si propone l’obiettivo, più ambizioso, di fare ricerca. Un testo teatrale integra lo show musicale con devi e simbolici recitati, volti a raccontare le fasi salienti della storia del gruppo; non mancano, infine, spunti di riflessione tratti dai testi originali» raccontano dall’organizzazione dell’evento. «È un invito a riavvolgere il nastro e fare un tuffo nel passato», e i proventi andranno in beneficenza ad associazioni di volontariato.