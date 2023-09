Orvieto diventa città dell'inclusione: al via la due giorni di ciCasco

Orvieto si trasforma nella città dell’inclusione. Entra nel vivo ciCasco, la festa organizzata dall’omonimo comitato di volontariato, in collaborazione con il Comune di Orvieto, che proprio all’insegna dell’integrazione quest’anno si sposa con altri eventi. La manifestazione, infatti è inserita all’interno del programma di "Orvieto città del gusto, dell'arte, del lavoro e dell'innovazione" e, in collaborazione con l’associazione La Castellana che festeggia 50 anni, lancerà la 50esima edizione della cronoscalata omonima che si terrà dal 13 al 15 ottobre.

Due Lo location: piazza d’Armi all’ex caserma Piave dove si svolgerà mototerapia con le auto della Castellana e Palazzo dei Sette che ospiterà laboratori, letture e la proiezione del primo cartone animato inclusivo al mondo con le mascotte di Lampadino e Caramella. La manifestazione, giunta alla terza edizione, serve a raccogliere i fondi per realizzare centri estivi per bambini disabili.

«Le famiglie che hanno bambini con disabilità – spiega il presidente del comitato ciCasco, Leandro Tortolini – alla fine dell’anno scolastico si ritrovano, loro malgrado, esclusi dall’offerta dei campi estivi del territorio che non hanno personale qualificato per gestire, seguire e prendersi cura di un bambino con disabilità.

La raccolta fondi che abbiamo promosso vuole quindi mettere a disposizione un operatore qualificato e un tirocinante per consentire ai bambini di frequentare i campi estivi. Le famiglie sceglieranno in piena autonomia il campo estivo più adatto per i propri figli». Si parte quindi oggi da piazza d’Armi dove in diversi momenti della giornata, su un circuito appositamente allestito per l’occasione, i piloti della Castellana accompagneranno a bordo di tre automobili da corsa le persone di tutte le età in una esperienza di mototerapia. Ospiti di eccezione gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado degli Istituti comprensivi Orvieto-Baschi e Orvieto-Montecchio mentre agli studenti dell’Istituto alberghiero “Luca Coscioni” di Orvieto sarà affidato il compito di curare l’accoglienza e i ragazzi dell’Ipsia, indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica, terranno un laboratorio di recupero e servizio solidale, domani alle 15.

Domani, venerdì 29 settembre, ciCasco e La Castellana, insieme ad alcuni piloti e alle loro auto, avranno la possibilità di accedere all’interno della Casa di reclusione di Orvieto per consentire ai detenuti che hanno partecipato al corso di fotografia, promosso dal Comitato ciCasco e curato da Manuela Cannone, di scattare in assoluta sicurezza e rispetto delle norme carcerarie foto ai piloti e alle macchine. Gli scatti faranno parte di un calendario i cui proventi contribuiranno a sostenere la raccolta fondi. Sempre domani l’atrio di Palazzo dei Sette si trasformerà nel MagiRegno degli Zampa, il mondo fantastico in cui è ambientato “Lampadino e Caramella”. Parla di grande festa dell’inclusione, la sindaca Roberta Tardani che sottolinea che «il confronto, la discussione e il dialogo sono gli strumenti più potenti che abbiamo per abbattere i muri. Questo appuntamento - conclude - ci farà divertire ma ci farà anche riflettere e siamo sicuri che mostrerà il lato migliore della nostra città».