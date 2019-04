Orvieto, detenuto non rientra dal permesso premio: ricercato

ORVIETO - E' ricercato per evasione un detenuto tedesco che non ha fatto rientro dal carcere di Orvieto dove doveva scontare una condanna per truffa fino al 2021. L'uomo, un detenuto modello da quanto trapela, sarebbe dovuto rientrare prima di Pasqua da un permesso ottenuto per trascorrere qualche giorno in compagnia dei familiari a Lucca ma alla data stabilità non si è presentato nel penitenziario di via Roma. Così è scattata la segnalazione ai carabinieri che hanno diramato le ricerche. Non è il primo episodio del genere che accade nel carcere di Orvieto, almeno sei i casi analoghi che si sono verificati lo scorso anno che avevano sollevato anche le polemiche da parte del sindacato del Sappe sui provvedimenti del Magistrato di sorveglianza. Ultimo aggiornamento: 18:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA