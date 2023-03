Orvieto. Chiede soldi per le benedizioni di case e negozi. Don Luca Conticelli: «Nessuna autorizzazione da parte nostra»

Passa per case e negozi e chiede soldi in cambio della benezione pasquale. E' quanto starebbe succedendo a Orvieto, nel centro storico, dove in molti raccontano di una donna di mezza età, dai capelli scuri, che in questi giorni starebbe suonando di casa in casa e passando di negozio in negozio.



A fare chiarezza è don Luca Conticelli, parroco delle parrocchie di Sant'Andrea e San Domenico: «Mi hanno riferito di una donna che chiede soldi in cambio di benedizione. Non esiste nel modo più assoluto una nostra autorizzazione. Chiunque desideri ricevere la benedizione non deve far altro che cercarmi o chiamarmi. La Chiesa non c'entra in alcun modo con questa iniziativa».

In molte parrocchie orvietane in questi giorni sono iniziate, e sono in corso, le benedizioni pasquali che se una volta avvenivano casa per casa, oggi, un po' per la mancanza di sacerdoti un po' per la mancanza di tempo, vengono impartite quasi solo su richiesta o benedicendo le bottigliette di acqua che poi ognuno si porta a casa. Una eredità del tempo di pandemia.