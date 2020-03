Orvieto, altri due cittadini positivi al Coronavirus. 10 i casi di contagio

Sale a 10 il numero dei casi di cittadini orvietani positivi al Covid-19 (Coronavirus). La sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, ha emesso, domenica 15 marzo, due nuove ordinanze contumaciali per altrettanti cittadini residenti nel Comune di Orvieto. "Entrambi i cittadini - riferisce la nota stampa comunale - si trovavano già in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio. La situazione è monitorata dal servizio sanitario che ha attivato tutte le procedure previste."



"Come già anticipato – fa sapere la sindaca - la situazione è in continua evoluzione ed è monitorata costantemente da tutti gli organi preposti alla gestione dell'emergenza. Rinnovo ancora una volta l'appello affinché vengano rispettate tutte le norme indicate dal governo".