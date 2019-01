Orvieto, adesca gli anziani nel parcheggio: denunciata per la decima volta in un anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Adesca gli anziani nel parcheggio della stazione ferroviaria, decima denuncia in un anno. Continua la "collezione" per una rumena di 26 anni che, incurante della legge e del divieto di ritorno a Orvieto per tre anni, è stata nuovamente denunciata dalla polizia dopo essere stata fermata dagli agenti mentre si aggirava tra le auto in sosta di piazza della Pace.Residente a Roma, disoccupata, gravata da precedenti penali, notata mentre tentava di adescare anziani per estorcere loro del denaro, la giovane era stata allontanata a fine 2017, con la misura del divieto di ritorno per tre anni a firma del questore di Terni, Antonino Messineo, che la donna ha violato ben nove volte riportando altrettante denunce. Dopo questa ultima violazione - fanno sapere gli inquirenti - è in fase di valutazione da parte del commissariato di polizia di Orvieto la richiesta all’autorità giudiziaria per l’emissione di una misura più afflittiva, «considerata la totale mancanza di ravvedimento da parte della cittadina rumena e la sua noncuranza della legge».