L'Orvietano si sveglia sotto la neve, chiuse le scuole nei comuni "più alti"

L'Orvietano si sveglia sotto la neve, Parrano, San Venanzo e Montegabbione, chiudono le scuole. Emesse le ordinanze dei sindaci. Che le temperature fossero scese si era avvertito già da ieri ma nessuno si aspettava che stamattina ci fosse una coltre bianca a ricoprire buona parte dell'orvietano. Così, alle prime luci dell'alba i sindaci di Parrano, San Venanzo e Montegabbione si sono visti costretti ad emettere l'ordinanza per chiudere le scuole di ogni ordine e grado. Successivamente hanno preso la stessa decisione anche i sindaci di Castel Giorgio e Castel Viscardo. Pochi centimetri di neve quelli che hanno ricoperto le strade, sufficienti però a convincere i primi cittadini a fermare a casa studenti e famiglie, per motivi di sicurezza e viabilità. Nevicate in corso anche a Porano, Castel Giorgio e Allerona di cui però al momento non si ha notizia di ordinanze sindacali.