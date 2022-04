Orvietana a un passo dalla serie D. Battuto il Sansepolcro ma il Lama regge e la festa è rimandata

Niente festa a Orvieto domenica 10 aprile, ma ormai è davvero questione di giorni per i biancorossi di Gianfranco Ciccone affinché la matematica prima, e il campo poi, benedicano la vittoria nel campionato di Eccellenza Umbria. Mancano ormai 4 giornate alla fine dei giochi: l'Orvietana conduce la classifica con 71 punti; 11 lunghezze la separano dal Lama ieri vittorioso in casa contro il Branca, un Lama che tiene ancora botta a 60 punti, davanti a Narnese con 58 e Ellera 57.

La vittoria di ieri contro il Sansepolcro sarebbe potuta essere l'avvio dei festeggiamenti ufficiali, ma serviva anche un contemporaneo passo falso del Lama. Così non è stato; tutto rimandato quindi almeno a sabato quando, nella giornata numero 31, l'Orvietana sarà ospite dell'Assisi Subasio e il Lama dell'Ellera.

Contro il Sansepolcro si è vista una orvietana propositiva ma guardinga, pochi i rischi corsi dai biancorossi ma di contro anche tante giocate davvero buone che però, per un motivo o per l'altro, non hanno portato frutti. Nel primo tempo fin dai primissimi minuti è chiaro che a spingere di più saranno i padroni di casa contro una squadra che ormai ha poco da chiedere al campionato. Comincia Guazzeroni al 2' quando rubata la palla a centrocampo scappa via da solo, prova il tiro ma la traiettoria non è buona. Al 20' sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Greco, la palla arriva in area, Bracaletti tira al volo ma Patata c'è. Al 22' arriva la rete per l'Orvietana ma Nicodemo è giudicato in fuorigioco e il direttore di gara non convalida. L'Orvietana continua a premere, il Sansepolcro a subire, si gioca praticamente in metà campo. Al 27' ancora una grossa occasione per l'Orvietana con un gran tiro di Greco che però va fuori. Nella ripresa sussulto del Sansepolcro che arriva a farsi pericoloso per la prima volta: al 5'st uno scambio Pedrelli-Braccini-Croce porta a un tiro insidioso che però non muove il risultato. Risultato che cambia invece al 7'st, ma per i padroni di casa, con Nicodemo che raccoglie un ottimo invito di Bracaletti e insacca la rete dell'1-0. Al 15' Beers si fa espellere per somma di ammonizioni e proprio sul calcio di punizione derivante dal fallo commesso dal numero 2 ospite, Greco deposita la palla direttamente in rete. 2-0.

A questo punto, per riportare la serie D a Orvieto manca davvero poco: un pizzico di coraggio e una manciata di punti. Si può fare.

ORVIETANA – V.A. SANSEPOLCRO 2-0

ORVIETANA (4-2-3-1): Frola, Lanzi (10'st Biancalana), Flavioni, Guinazu, Greco (33'st Di Patrizi), Fapperdue (24'st Boninsegni), Proietti, Guazzaroni (26'st Cotigni), Sciacca, Bracaletti (40'st Barbini), Nicodemo. A disp.: Rossi, Lombardelli, Baci, Keita. All. Gianfranco Ciccone

V.A. SANSEPOLCRO (3-5-2): Patata, Beers, Pedrelli, Croce (40'st Giovagnini), Burzigotti, Arcaleni, Braccini S. (33'st Mariotti), Bartolo, Mercuri (11'st Lomarini), Brizzi, Quadroni (19'st Braccini D.). A disp.: Ranieri, Ligi, Lacrimini. All. Davide Mezzanotti

ARBITRO: Marco Apuzzo di Terni (Servili - Mancini)

MARCATORI: 7'st Nicodemo (O), 17'st Greco (O)

NOTE: angoli 6-0; ammoniti Flavioni, Cotigni (O), Pedrelli (VAS), Beers (VAS) espulso al 16'st per somma di ammonizioni; recupero + 0'pt / + 5'st