Orvietana, in arrivo Spinelli e Di Natale, due under per la rosa di Ciccone

Lo staff tecnico dell'Orvietana Calcio è in costante lavoro per definire la rosa per la nuova stagione in serie D. In attesa degli annunci che la tifoseria attende e che «riguarderanno la punta centrale e un centrocampista, che - spiega una nota biancorossa - saranno nomi di grande esperienza», intanto si va formando il parco under che farà parte dei giocatori a disposizione del tecnico Gianfranco Ciccone.

Sono ufficiali infatti gli ingaggi di Samuel Spinelli (a sinistra nella foto), siciliano classe 2002, con esperienze nel settore giovanile della Vibonese e poi in prima squadra nel Garda (Eccellenza Veneta). Giovane di fisico e di talento, può giocare sia da prima punta, che da seconda o da esterno, ha un buon tiro e può essere pericoloso anche dai calci piazzati.

L'altro arrivo riguarda Filippo Di Natale (a destra nella foto), figlio d’arte - il padre è l'ex accattante oggi allenatore Antonio "Totò" Di Natale - classe 2003, cresciuto nelle giovanili dell’Udinese, per poi passare all’Empoli fino all’Under 18, ha avuto quindi un’esperienza per un anno alla Fiorentina, sempre nell’Under 18, per poi ritornare ad Empoli nella Primavera, è un esterno d’attacco all’occorrenza anche una seconda punta, tre quartista.