Armato di coltello rapina l'ortofrutta Galli in via Brodolini

TERNI Si è presentato poco prima dell'orario di chiusura, intorno alle 23, armato di un coltello e con il viso travisato da un cappello e da una mascherina nel negozio di frutta e verdura Galli di via Giacomo Brodolini. Ha poi minacciato la giovane titolare fecendoso aprire il registratore di cassa e consegnare circa 450 euro in banconote di piccolo taglio. Poi, si è dato alla fuga a piedi. Secondo le prime informazioni rese agli agenti della squadra volante e a quelli della squadra mobile da parte della donna rapinata, si tratterebbe di un giovane italiano che ha aspetatto fuori dal negozio fino a quando non ha visto che non c'erano più clienti. Sono state avviate le indagini per rintracciarlo, supportate anche dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza del negozio.