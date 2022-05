Alla Biblioteca di Terni Galli presenta "L'amico imperfetto"

Un percorso psicologico, a chiare tinte noir: con la presentazione del romanzo “L’amico imperfetto” del regista e autore teatrale Rosario Galli, al suo debutto nel genere della narrativa, prosegue il processo si riappropriazione degli spazi di cultura ternana, dopo il periodo di chiusure e distanziamento che ha caratterizzato gli ultimi anni.

Il romanzo, edito da Fila37, sarà presentato mercoledì 18 maggio, negli spazi della Biblioteca Comunale, alle ore 17,30 (ingresso libero, fino ad esaurimento posti): a dialogare con l’autore ci sarà Maria Grazia Aurini, Presidente dell’Accademia dei Filomartani, una delle più attive organizzazioni di rinascita culturale attive sul territorio cittadino. Ad animare l’evento che, vista la vocazione dell’autore, si connoterà con un taglio quasi teatrale, le letture di brani del romanzo ad opera di Giacomo Martinelli, Laura Wondam e Giacomo Lucci. Dopo il successo raggiunto a sulle scene, con spettacoli importanti, tra cui spicca il fortunatissimo ‘Uomini sull’orlo di una crisi di nervi’, Rosario Galli si cimenta in un romanzo di forte introspezione, tutto ruotante intorno al Principe, personaggio complesso e articolato che, conducendo la narrazione in prima persona, muove i suoi pensieri tra Roma e Parigi, raccontando ed interpretando il suo complicato rapporto con la vita e con le donne: una crisi soggettiva ed individuale, quella di un uomo fragile e vulnerabile, che si nasconde dietro una maschera di forza e invincibilità, solo apparente: un conflitto che, però, diventa metafora di un intero momento storico, quello contemporaneo, in cui la violenza diffusa manifesta soltanto uno stato latente di radicale solitudine e profonda malattia.

Il narratore coinvolge il lettore nel confuso turbinio delle sue riflessioni caotiche, lo mette alla prova e, rompendo le regole della narrazione classica, instaura con lui un rapporto coinvolgente e particolare, sorprendendolo con un finale aperto e imprevedibile. Un’occasione, questa presentazione in Biblioteca, per riportare a Terni momenti di stimolo intellettuale; un’opportunità per tornare a dialogare di cultura in una città che ne ha fortemente bisogno e che insistentemente cerca e richied; un pomeriggio in cui sarà possibile dialogare con l’autore, Rosario Galli, allievo di Edoardo De Filippo, attivo nel mondo del teatro italiano fin dagli anni ’80, produttore e animatore di cultura nel panorama italiano ed internazionale.