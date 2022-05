Nuovo logo e nuova veste grafica per la Festa del Rinascimento ad Acquasparta

La festa del Rinascimento ad Acquasparta si presenterà con una veste tutta nuova, nuovo logo, nuovo modo grafico di presentare eventi e manifestazioni., nuovi manifesti, nuove locandine. I festeggiamenti sono in programma dall’11 al 26 giugno.

«In occasione della ventitreesima edizione, la festa si racconta in un modo inedito, facendo tesoro della ricchezza che, in tanti anni di lavoro, i componenti dell’Ente Il Rinascimento ad Acquasparta ed i numerosi contradaioli di Ghetto, Porta Vecchia e San Cristoforo hanno costruito fondendola con la storia della nostra città», spiega Chiara Andreucci, presidente Ente Rinascimento ad Acquasparta.

La nuova identità visiva vuole coniugare le diverse anime de La Festa di Acquasparta dando loro spazio e rappresentazione: la bellezza dell’arte e dei luoghi; la raffinatezza e la cura dei dettagli che rendono ricchi gli abiti ed i cortei; la passione che anima la festa e che è il motore di sfide, convivi, spettacoli. «È proprio la fecondità della storia accaduta ad Acquasparta, e caratterizzata da un nuovo modo di perseguire la conoscenza, da un mutato rapporto dell’uomo con la natura, meraviglioso oggetto del sapere, a renderla contemporanea ed in grado di parlare anche oggi. Questo saper essere attuale, che solo apparentemente mal si coniuga con una rievocazione storica, ma che in realtà ne è l’anima, rende viva ed appassionante La Festa del Rinascimento in tutti i suoi bellissimi aspetti», aggiungono gli organizzatori.

Per mettere in risalto la bellezza, la raffinatezza, la cura nei dettagli, la Festa del Rinascimento, è partita dal merletto, un modo di intrecciare i fili che diventa poesia. Il dettaglio del merletto che caratterizza gli abiti rinascimentali conferendo bellezza e raffinatezza, diventa elemento caratterizzante della festa, un dettaglio che diventa marchio. «La storia del merletto è una storia di preziosità, il merletto nasce per impreziosire – ha commentato Francesco Maria Giuli, designer che ha ideato la nuova identità visiva della festa. È da qui che siamo partiti per questo lungo viaggio grafico e visivo attraverso la ricerca del sapere e del vedere: una tipografia classica e fresca al tempo stesso, una "R" che allunga il suo braccio sullo spazio, sulle immagini, sui colori. Un colore, bordeaux tendente al blu, che fissa la mente ad antiche e nobili vestigia, di sfide e di cortei, un gioco di sguardi tra la parola "rinascimento" ed "Acquasparta", quasi a fissarsi, legarsi, studiarsi. Questa è la nuova identità visiva de La Festa del Rinascimento, una festa che conserva nel segno e nelle immagini lo spirito popolare di gioco e sfida, ma che alza lo sguardo alla ricerca, alla conoscenza, al futuro».

«La Festa del Rinascimento per Acquasparta rappresenta il clou delle manifestazioni del territorio- commenta Giovanni Montani, sindaco di Acquasparta – è un evento che sancisce l’arrivo dell’estate e che dà lustro alla nostra storia ed alle ricchezze della nostra città. Un evento che per le proposte culturali, culinarie e di intrattenimento offerte, per il clima che si crea ad Acquasparta, porta a calarsi completamente in epoca rinascimentale, un’epoca prestigiosa per il nostro territorio».