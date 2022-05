Cantamaggio a Terni: poesie e canzoni in gara

E’ intitolato ad Alighiero Maurizi, poeta e commediografo dialettale ternano, il concorso di poesia organizzato dall’Ente Cantamaggio.

L’appuntamento è per lunedì prossimo alle 17.30 presso la Biblioteca comunale in piazza della Repubblica. Alla gara hanno partecipato una quarantina di poeti vernacolari, il vincitore della decima edizione della competizione sarà rivelato nel corso del pomeriggio di lunedì.

E’ in programma per giovedì 19 maggio, alle 21.15 al teatro Secci, il concorso delle “Canzoni Maggiaole”, dedicato a Giuseppe Capiato storico presidente dell’Ente Cantamaggio. I cantanti si esibiranno sul palco del Secci accompagnati da una piccola band costituita per l’occasione. Al termine della serata sarà proclamato il vincitore. I maggiaoli che partecipano al concorso lo faranno con due canzoni: una legata al tema del carro che sfilerà la sera del 21 maggio, ed una a tema libero.

Ultima gara di questa centoventiseiesima edizione della festa di primavera dei ternani, quella riservata ai carri. Il 21 maggio a partire dalle 21 il corteo si snoderà per le vie del centro cittadino, in piazza della Repubblica sarà allestito il palco di fronte al quale i vari gruppi potranno mettere a punto la loro esibizione. Per sapere quale carro ha vinto bisognerà aspettare domenica 22, alle 16.30, in piazza Europa quando ci sarà la proclamazione dei primi tre classificati nel corso di uno spettacolo musicale di canzoni maggiaole.