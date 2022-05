La 21enne Federica Iapigia di Terni vince la selezione marscianese di Miss Mondo Umbria 2022. Sul podio anche un'altra ternana

Terni - Ha 21 anni, è di Terni e frequenta a Narni il secondo anno della Facoltà di Criminologia. Si chiama Federica Iapigia la vincitrice della tappa marscianese di Miss Mondo Umbria 2022, serata presentata da Silvia Epi e che si è tenuta venerdì 13 maggio al Tennis Club di Marsciano. Al secondo posto si è classificata la 18enne Syria Bordi di Terni, iscritta all’ultimo anno di ragioneria, mentre al terzo la coetanea Angelica Carducci di Bastia Umbra, che frequenta il liceo di scienze umane.

Le 16 ragazze in gara sono state valutate da una giuria di esperti composta da: Andrea Pilati, vice sindaco del Comune di Marsciano (che ha premiato la vincitrice), Serena Saitta, referente del principe del Bahrein Khaled Bin Hamad Al Khalifa ed organizzatrice eventi di beneficenza (ha fasciato la seconda classificata), Federico Minichelli, presidente dell’associazione Mestieri del Cinema Umbri (ha premiato la terza), Daniela Rutino, ex fotomodella ed organizzatrice di eventi, Massimo Fraolo, giornalista, Alessandro Marruco enStefano Mearini, sponsor del concorso che ha curato anche leacconciatur ed il trucco delle partecipanti.

La finale regionale del concorso è in programma il prossimo 23 maggio presso a Perugia,