Domenica 24 Marzo 2024, 08:25

PERUGIA Stavolta la vittoria è rimasta in canna. Onore al Pineto, irriducibile matricola abruzzese venuta per la prima volta nella storia al Curi a giocare una gara da applausi al cospetto di un Perugia in serie positiva che, nell’ambito del doppio obiettivo (crescita e terzo posto) stavolta ci ha messo del suo per rinunciare ai tre punti.

Sfornando un primo tempo molto deludente, in cui ha rischiato per ben tre volte di capitolare, e poi – corroborato dai cambi di Formisano - una ripresa scintillante al punto da recriminare dopo il gol del 2-2 acciuffato dagli avversari. Formisano avrebbe voluto probabilmente sfruttare la verve di Paz e Lisi attaccando sulle fasce il Pineto che, schierato a specchio, ha invece chiuso tutte le vie di sfogo ai grifoni, sin dall’avvio sottoritmo. Il Perugia deve ringraziare Abibi (6’) bravo a chiudere lo specchio a Gambale in uscita disperata; l’arbitro (27’) che ha deciso di annullare il gol di Sannipoli che era riuscito ad anticipare Abibi sullo spunto di Gambale; la traversa (44’) che ha respinto la fucilata mancina di Germinario. In 45’ i grifoni sono riusciti a rendersi (molto) pericolosi solo una volta con un bel destro di Mezzoni sugli sviluppi di un corner respinto sulla linea da Gambale.

Formisano nella ripresa è ripartito con Iannoni e Seghetti e il baby Agosti davanti alla difesa. E pian piano il ritmo è salito, il Perugia ha dato l’impressione di poter svoltare (Paz ha reclamato un rigore al 6’ dopo un contatto con Tonti, Iannoni ha battuto di poco fuori dal limite all’8’) e proprio lì è andato a subire il gol del Pineto, arrivato ad onor del vero al termine di una splendida azione (14’): traversone di Villa dalla sinistra, controcross volante col destro di Marafini e sinistro al volo di Sannipoli nell’angolino a mezz’aria dove Abibi non poteva arrivare, primo gol subito dal Perugia al Curi dopo 504’ di imbattibilità.

La reazione stavolta era immediata. Seghetti (19’) si divorava il pari sparando alto solo davanti a Tonti prima dell’1-1 di Iannoni, un treno in corsa sul cross di Lisi dalla sinistra (24’) per fare secco il portiere ospite di testa. Il destro a lato di Gambale (25’) pochi secondi dopo avrebbe dovuto aiutare i grifoni a capire che il Pineto andava fermato anche con le cattive, invece il Perugia ha continuato solo a macinare alla ricerca di un sorpasso che era nell’aria, trascinato dai subentrati Matos (finalmente in palla) e Ricci. E il bis è arrivato puntuale (35’) quando Mezzoni è uscito palla al piede da una mischia vinta da Kouan e ha rimesso al centro dove Seghetti ha anticipato tutti e di controbalzo ha superato Tonti (2-1), raggiungendo l’ottavo centro stagionale. Partita finita? Macchè. Il Perugia si è fatto beccare, appunto, dal Pineto quando pregustava i tre punti (37’): azione insistita del subentrato Manu sulla destra, ponte di Gambale per De Santis, cross e mezza rovesciata da manuale dell’altro subentrato Teraschi nel sacco (2-2). Il Perugia ha reagito di nuovo e sfiorato il tris con Matos (rasoterra fuori al 43’) e soprattutto con Iannoni nel finale all’arrembaggio con Polizzi e il 4-2-3-1, ma stavolta l’incornata sul tapin di Matos è finita alta. Il terzo posto resta a 2 punti e giovedì si va a Carrara senza Lisi che sarà squalificato. Ma con un po’ di amaro in bocca e le chances di terzo posto intatte.

Il tabellino:

Perugia (3-4-1-2): Abibi 6; Mezzoni 6, Lewis 5,5, Souarè 6,5; Paz 5, Kouan 6, Torrasi 5 (1’ st Iannoni 6,5), Lisi 6 (42’ st Polizzi); Agosti 5,5 (19’ st Matos 6,5); Vazquez 5 (1’ st Seghetti 6,5), Sylla 5 (19’ st Ricci 6). A disp. Yimga, Angella, Vulikic, Viti, Cottini, Cudrig, Cancellieri, Bozzolan, Giunti, Bezziccheri. All. Formisano 5,5

Pineto (3-5-2): Tonti 6,5; Marafini 7 (33’ st Della Quercia sv), De Santis 6,5, Ingrosso 6; Baggi 6 (6’ st Villa 6), Germinario 6,5, Amadio 6,5, Lombardi 6 (19’ st Manu 6), Sannipoli 6,5 (33’ st Teraschi 7); Gambale 6,5, Chakir 6 (19’ st Njambe 6). A disp. Mercorelli, Grilli, Evangelisti, Traini, Foglia, Iaccarino, Pellegrino. All. Beni 6,5

Arbitro: Manzo di Torre Annunziata 6

Reti: 14’ st Sannipoli (Pi), 24’ st Iannoni (Pg), 35’ st Seghetti (Pg), 37’ st Teraschi (Pi)

Note – Spettatori 3.451 di cui 23 nel settore ospiti; prima del fischio d’inizio osservato 1’ di raccoglimento in memoria di Joe Barone, Dg della Fiorentina scomparso il 19 marzo; ammoniti Vazquez, Lisi (Pg); Manu, Njambe, Della Quercia (Pi); espulsi dalla panchina l’allenatore dei portieri Parascandolo (Pg) e il preparatore atletico Mastropietro (Pi); calci d'angolo 3-2 per il Perugia; rec. 5’ e 7'.