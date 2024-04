Mercoledì 24 Aprile 2024, 09:23

PERUGIA Aveva detto di volerci provare e lo sta facendo. Il riferimento è per l’ex presidente della gloriosa Rpa di Volley Claudio Sciurpa, imprenditore perugino che rappresenta una realtà di rilievo come la Vitaktaft in Umbria, sponsor del Perugia e soprattutto grande tifoso dei colori biancorossi.

Tifoso, appassionato e innamorato al punto da non restare impassibile di fronte alla possibilità di aiutare il Perugia messo in vendita ormai da un anno da Massimiliano Santopadre senza vedere la luce e che dopo la retrocessione aspetta i playoff di C per ritentare la scalata alla B perduta, ma che in caso di permanenza in terza serie sarebbe costretto a ridimensionare i piani.

Legato a livello romantico alla compagine di amici che per prima fece grande la Perugia del Volley, Sciurpa sta provando a mettere insieme qualche figura imprenditoriale per tentare qualcosa. Questo qualcosa, punto fondamentale, sarebbe ancora tutto da individuare e stabilire. «Stiamo lavorando per il nostro Grifo – ha confermato ieri Sciurpa -, entro giovedì avremo un incontro con il presidente Santopadre per approfondire la situazione e decidere come procedere».

Non si può parlare di cordata, perché i soggetti che fino ad oggi avrebbero manifestato il loro assenso ad un’eventuale intervento sarebbero uno o due, massimo tre. Né ci sarebbero appuntamenti imminenti, trattandosi di persone appassionate del Perugia e che con il Perugia hanno già avuto a che fare, sponsor (la Mericat di Matteo Perelli?) o ex sponsor che avrebbero risposto ok all’appello di Sciurpa ognuno secondo le proprie possibilità. Sulle modalità di intervento, si diceva, si dovrà discutere.

Allo stato attuale la forma di aiuto più fattibile potrebbe trovare concretezza in una importante sponsorizzazione, senza escludere la possibilità dell’acquisizione di una parte delle quote lasciando o meno Santopadre al suo posto. Per arrivare all’acquisto dell’intero pacchetto azionario della società, lasciando magari all’attuale proprietario l’Academy e la titolarità dello sponsor tecnico Frankie Garage, probabilmente servirebbero ulteriori interventi. Un passaggio importante potrebbe riguardare l’eventuale stralcio di almeno il 50 per 100 dei debiti del periodo-Covid che inevitabilmente abbasserebbe il prezzo del club.

Di sicuro Sciurpa non si sta risparmiando: proprio la sua sconfinata passione, la volontà di intervenire e rilanciare il Perugia del futuro riportandolo almeno in B, con Santopadre o senza, potrebbe essere il fulcro di tutta l’operazione. Tra le opzioni in ballo anche quella della scelta di un fiduciario, una figura alla D’Attoma, magari con poco portafoglio ma in grado di catalizzare la stima e rappresentare le volontà di tutti. Santopadre, che ormai da tempo ha manifestato la volontà di cedere, dal canto suo sarebbe aperto alle varie possibilità. E, al di là dell’incontro, le interlocuzioni sarebbero continue e i responsi in itinere.

Intanto ieri pomeriggio i grifoni sono tornati ad allenarsi in vista dell’impegno in casa del Cesena in programma domenica (ore 16,30), ultimo della regular season. Hanno effettuato seduta defaticante i grifoni impiegati con l’Arezzo, normale gli altri insieme a tanti Primavera. Domenica al Manuzzi, dove è in programma la festa-promozione dei romagnoli, il tecnico Formisano non dovrebbe utilizzare i diffidati Lewis, Vulikic, Paz, Cancellieri e Iannoni oltre allo squalificato Torrasi.