Venerdì 9 Febbraio 2024, 09:07 - Ultimo aggiornamento: 09:28

Non ci sono solo le ferrovie nella mattinata perugin- folignate del vice premier Matteo Salvini. Ma anche le strade. I numeri li snocciola lo stesso ministro alle Infrastrutture e trasporti. Prima nell’intervento a Ponte San Giovanni e poi a Foligno. Scherza con l’assessore Enrico Melasecche e sui dossier sulle strade studiati di notte dall’esponente leghista della giunta Tesei. E spiega che per il Raccordo arriveranno i 42 milioni per le rampe da raddoppiate. Operazione anti-ingorgo, al di là della vicenda Nodino, sui cui, per esempio, ha puntato forte da anni il Comune di Perugia.

La conferenza preliminare per la realizzazione delle rampe sul Raccordo è stata chiusa e ora la Regione e il Comune di Perugia aspettano da Anas prima il progetto definito e poi quello esecutivo. In quella conferenza c’è un passaggio chiave: lo svincolo di via Adriatica non si tocca nei due sensi di marcia. Non solo. Sotto alla rampe ci saranno due sottopassi che permetteranno la realizzazione della strada comunale che unirà via Adriatica a Balanzano, una parallela alla strada dei Loggi. Un intervento da tre milioni di euro che Anas potrebbe anche inserire nell’investimento sulle rampe, quello da 42 milioni di euro. Quei 42 milioni di euro sono una parte dei 264 milioni di euro di cui ha parlato l’altro giorno il deputato della Lega e segretario del partito in Umbria, Riccardo Augusto Marchetti e che ieri ha scortato il vice premier passo passo, dal suo arrivo a Ponte San Giovanni fino a che non ha lasciato Foligno.

A FOLIGNO

«Tornerò volentieri a Foligno - ha poi aggiunto Salvini visitando le ex Ogr -, ci rivediamo a primavera per parlare di Anas e di lavori stradali. Il sindaco mi ha più volte invitato alla Giostra della Quintana e non sono ancora riuscito a farlo. La prossima proviamo ad essere presenti». L’appuntamento per parlare di strade è per la primavera prossima e riguarderà, tra i vari temi sul tavolo, in particolare lo svincolo di Scopoli e la variante intermedia Sud. Su questi due ultimi interventi il sindaco Stefano Zuccarini ha spiegato che «sono due argomenti che saranno trattati al ministero. Sono due opere in cantiere con tutti i lavori preliminari fatti e finanziati, che nel 2024 verranno quantomeno iniziate. Si tratta di altre opere infrastrutturali strategiche per il nostro territorio e per il suo sviluppo, per le quali è programmato un apposito incontro insieme, a Roma al Ministero. Una visita particolarmente gradita, che ancora una volta a distanza di pochi mesi dalla precedente, ci ha permesso di rafforzare i già stretti rapporti di amicizia e stima reciproca che ci legano da anni. Ringrazio per la sempre preziosa disponibilità e attenzione l’onorevole Riccardo Augusto Marchetti segretario umbro dalla Lega; la presidente della Regione Donatella Tesei e l’assessore regionale alle Infrastrutture Enrico Melasecche».