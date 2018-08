di Italo Carmignani

PERUGIA - Con malcelata abilità, il controspionaggio di Centrosinistra ha scoperto l’intenzione della Lega di conquistare la Regione e prendere il posto della Marini nel 2020. La facilità del compito, però, cozza subito contro la prima mossa leghista in campagna elettorale: la battaglia sull’obbligatorietà dei vaccini a scuola. I Fantastici Due della Lega Umbra, Emanuele Fiorini e Valerio Mancini, detto ‘O Fenomeno, hanno lanciato una raccolta di firme affinché i genitori abbiano il diritto di mandare in classe i loro figlioli senza alcuna profilassi.



Simile al referendum che offra ai malati di Ebola la libertà di vedere Inter-Milan a San Siro prima di curarsi, la disfida contro il buonsenso ha già ricevuto un paio di palate dai presidi e la sua prosecuzione non promette alcunchè di buono. Perché non si tratta di offrire a dei maggiorenni il diritto di flagellarsi come credano, ma coinvolge dei minori incolpevoli della follia dei loro genitori. Ovviamente, come accade dai tempi del libro Cuore, questi ragazzi sarebbero additati come una categoria a parte e osservati con sospetto. Non perché la natura si sia accanita contro di loro, bensì per quella splendida alterigia verso la salute delle loro mamme e papà convinti probabilmente che la terra sia piatta e il cielo ci cada presto sopra, che Thor esista e lotti con loro.



Comunque non tutto è perduto: siamo convinti che, preservando il rumoroso silenzio del centrosinistra, la maggioranza dei leghisti siano persone intelligenti, capaci, pronte a onorare le realtà scientifiche e tenere atteggiamenti virtuosi contro ogni sproloquio preso in nome della ostraciundarie verso la scienza. Persone che, curiosamente, sono tutte vaccinate.

