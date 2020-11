Nell'Orvietano torna a salire il numero dei contagi da Covid-19. Orvieto ne conta 115

Dopo due giorni di relativo stallo nell'aumento dei casi di positività al Covid-19 torna a salire il numero dei contagi in buona parte dell'Orvietano. A Orvieto oggi, mercoledì 4 novembre, si registra un nuovo record di cittadini positivi al Covid-19, sono infatti 115, come indicato dal report quotidiano elaborato dalla Regione Umbria, i casi accertati di positività al Coronavirus, 13 più di ieri, martedì 3. La città del Duomo tocca dunque quota 204 casi totali dall'inizio della pandemia, con 80 cittadini guariti e purtroppo 9 decessi. Dei 115 positivi attuali, 105 si trovano in isolamento contumaciale presso il proprio domicilio con sintomi lievi o del tutto asintomatici, 10 invece si trovano ricoverati presso le strutture Covid della Regione e di questi 2 sono ancora sottoposti a terapia intensiva a Terni.

Negli altri comuni del comprensorio orvietano il comune di Allerona conta 19 casi, 5 più di ieri, con una persona ancora ricoverata. A Castel Giorgio un nuovo caso porta il comune a 27 casi, di cui 3 cittadini residenti e 24 ospiti di una casa di riposo, tutti al momento in buona salute. Anche Castel Viscardo sale di uno e arriva a quota 14 positivi attuali. Più uno anche a Ficulle, che sale a 5 casi e dove si registra il decesso di una persona che però, secondo quanto si apprende, si era negativizzata da alcuni giorni. E più uno anche a Porano dove i casi diventano 4. Stabili i comuni di Baschi (3), Fabro (8), Montegabbione (8), Parrano (1) e San Venanzo (10). Resiste senza mai aver avuto casi Covid il comune di Monteleone di Orvieto, l'unico contagio avvenuto nel territorio era infatti relativo a un cittadino non residente.

