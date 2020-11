Orvieto, record di contagi. Sono 104 i casi di positività Covid-19 attuali

E' record di contagi da Covid-19 a Orvieto. Sono 104 i casi attualmenti positivi, con un aumento di +19 rispetto a quelli registrati ieri, sabato 31 ottobre. Nella giornata di oggi, domenica 1° novembre, la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, ha firmato infatti 19 ordinanze di isolamento contumaciale domiciliare per altrettanti residenti nel comune di Orvieto risultati positivi al Covid-19.

"I soggetti - spiegano dal comune - in alcuni casi asintomatici e in altri con lievi sintomi, sono seguiti dai servizi sanitari territoriali della Usl Umbria 2, dal medico curante e dalle Usca. È in corso per tutti l’indagine epidemiologica per ricostruire la mappa dei contatti che saranno posti in isolamento fiduciario in attesa di tampone."

Attualmente sono 104 i cittadini residenti o domiciliati nel comune di Orvieto positivi al Covid-19, 98 quelli per i quali è stato disposto l’isolamento contumaciale domiciliare, 6 i ricoveri di cui 1 in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia Orvieto ha registrato 187 casi totali, con purtroppo 9 decessi.



