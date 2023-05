Narni, il terziere Fraporta vince la Corsa storica. Premiato Luca Paterni, ed è festa rossoblu

NARNI Corsa storica vinta allo spareggio. Fraporta batte Mezule e porta a casa il titolo 2023.

Una sfida, quella della Corsa Storica, che vede via via rimpicciolirsi l'anello da infilare con la lancia, fino a raggiungere dimensioni quasi impossibili per un cavaliere a cavallo. Alla partenza, appeso in bella mostra l'anello da dieci centimetri, che ha visto scendere in campo tutti e tre i terzieri. Fraporta, Santa Maria e Mezule.

A contendersi il primato Cristiano Liti (Mezule), Leonardo Piciucchi (Fraporta), Tommaso Finestra (Mezule), Jacopo Matticari (Santa Maria), Federico Minestrini (Mezule), Luca Paterni (Fraporta), Ernesto Wilmi Santirosi (Mezule), Tommaso Suadoni, Adalberto Rauco (Santa Maria), Jacopo Rossi (Fraporta).

Al secondo giro, anello da otto centimetri, al terzo da sei. Una sfida sempre più difficile, fino all'ultimo giro, quello con l'anello da tre. un cerchietto da infilare in punta di lancia.

Per farlo, si sono sfidati Tommaso Finestra (Mezule), Jacopo Rossi (Fraporta), Luca Paterni (Fraporta), Ernesto Wilmi Santirosi (Mezule), Tommaso Suadoni (Santa Maria) e Adalberto Rauco (Santa Maria).



Centro perfetto per Luca Paterni di Fraporta e per Ernesto Wilmi Santirosi. Lo spareggio è d'obbligo e la vittoria è rossoblu.

Paterni premiato dal sindaco Lorenzo Lucarelli e dal presidente dell’associazione Corsa all’Anello Federico Montesi e terziere in festa.