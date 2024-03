Narni, tornano gli Stati Generali della Cultura e del Turismo. Il sindaco Lucarelli:«Serve un'identità che unisca comunità e turismo»

NARNI Identità turistica cercasi. Gli Stati Generali della Cultura e del Turismo tornano nella città dell'Anello. L'appuntamento è per l'inizio della prossima estate. «Nell'edizione 2023 - spiega il sindaco Lorenzo Lucarelli - è venuto fuori che a Narni manca ancora un'identità che sappia essere condivisa dall’intera comunità e allo stesso tempo competitiva sui mercati. Per questo - continua - vogliamo aprire un processo di partecipazione tramite il quale definire insieme ai cittadini un’idea vincente dalla quale possano derivare azioni tanto rappresentative della nostra comunità quanto distintive per la nostra destinazione turistica».

Non solo loghi e slogan. «Cerchiamo - prosegue Lucarelli - una visione di fondo che presenteremo in occasione della seconda edizione degli Stati Generali».

Nel corso della prima edizione erano fioriti alcuni contatti fra comune e cittadini anche grazie alla mediazione di alcune relatrici ospiti. «Tra queste - precisano dal comune - aveva portato un contributo importante Emma Taveri, esperta di marketing territoriale e destinazioni creative, alla quale ora è stato affidato l’incarico di offrire un supporto per la redazione di una visione strategica per tutto il territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In vista del nuovo appuntamento previsto a inizio estate, verranno organizzati tavoli di co-progettazione, dei quali l’amministrazione darà evidenza tramite i canali istituzionali».