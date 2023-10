Narni portabandiera italiana della rete di mobilità rurale. Smarta Net approda in Germania

NARNI Smarta Net. Narni vola in Germania, portabandiera dell’Italia nella più grande rete di mobilità rurale europea. Dopo l'evento di maggio ospitato nella città dell'Anello, è stata la volta di Bingen sul Reno, vicino Francoforte.

Lì si è svolto il secondo incontro dedicato alla mobilità rurale organizzato con il supporto diretto della Commissione Europea al quale hanno partecipato 70 delegati da 17 paesi.

Focus su mobilità rurale come supporto del turismo sostenibile.

«Dopo il primo incontro dal vivo, che si è tenuto lo scorso 16, 17 e 18 maggio a Narni - spiega l'assessore all'ambiente del comune narnese Luca Tramini - e che ha dato il via a questo programma biennale di appuntamenti, il tavolo dei partecipanti si è decisamente allargato. Dallo scambio di idee ed esperienze nasce la possibilità di dar vita a nuovi progetti e soluzioni per migliorare la mobilità rurale delle nostre città, anche attraverso progetti pilota tramite risorse e finanziamenti europei, per realizzare iniziative che aiutino e potenzino l’attrattività dei nostri territori».