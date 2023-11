Narni Sotterranea vince l'Umbre best experience: premio destinato alle migliori e innovative esperienze turistiche

Narni Sotterranea vince la prima edizione del premio Umbria Best Experience 2023. Un'iniziativa promossa dalla rete al femminile con vocazione turistica "Umbre", nata per celebrare l’impegno e la capacità del settore turistico regionale nel rendere la vacanza in Umbria un’esperienza unica e di valore.

L'associazione narnese è stata premiata nella categoria heritage (arte, cultura, patrimonio storico e artigianato).

A giudicare i concorrenti, una commissione presieduta da Dominga Cotarella.

Quattro le categorie di partecipazione: heritage, nature (sostenibilità, paesaggi, sport, outdoor, biodiversità, animali), food&wine (valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali) ed emotion (wellness, wedding, eventi, family).

A tutti i vincitori è stato consegnato lo studio sul proprio fabbisogno economico finanziario oltre ad un'analisi ​strategica del proprio posizionamento di marketing e comunicazione, fornite da due società specializzate.

«Narni Sotterranea - si legge nella motivazione del premio - ha saputo distinguersi per la qualità e l’originalità della proposta turistica, che riesce a coniugare la valorizzazione del patrimonio storico e culturale con la sostenibilità ambientale e sociale».

Un'attrazione, quella di Narni Sotterranea che negli ultimi anni è diventata fra i volani principali del turismo su Narni.

Nata nel 1994 dalla passione di un nutrito gruppo di volontari narnesi, da allora l'associazione Narni Subterranea si occupa di salvaguardare e valorizzare il sito archeologico che comprende il complesso conventuale di San Domenico, le sale dove avvenivano gli interrogatori del tribunale dell'inquisizione e una piccola cella adiacente, unica nel suo genere, che documenta con segni graffiti sulle pareti le sofferenze patite dagli inquisiti, uno dei quali ha voluto lasciare un messaggio attraverso un codice grafico non ancora completamente decifrato. Non solo. Nel 2019 è stato inaugurato il parco Narni Adventures, uno spazio sotterraneo del 1200 in cui sono stati allestiti un percorso avventura fatto di ponti tibetani, una teleferica, arrampicata e uno didattico con ricostruzioni, foto, pannelli didascalici, concrezioni e una cascata d’acqua per conoscere e comprendere l'importanza dell'acqua per la vita sulla terra