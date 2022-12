Narni, torna “19 Note, per un sorriso” in ricordo di Camilla

Narni - L’appuntamento è fissato per domenica 18 dicembre, alle 17, all’auditorium Mauro Bortolotti di Narni, quando andrà in scena la settima edizione di “19 note, per un sorriso”, spettacolo di arte varia nato da un gruppo di associazioni e di ragazzi per ricordare Camilla Maiolatesi.

Lei, scomparsa a 18 anni dopo una lunga malattia, artista poliedrica che sapeva cantare, recitare e

dipingere, viene ricordata ogni anno alle porte del Natale con un evento il cui ricavato viene

destinato a iniziative di solidarietà.

Quest’anno una nuova veste per lo spettacolo, che si era interrotto prima della pandemia. I fondi che si raccoglieranno, negli anni devoluti per numerose iniziative di solidarietà e dare cura e sostegno a bambini malati, da quest’anno saranno utilizzati per finanziare una borsa di studio in una scuola di arte varia a una ragazza o ragazzo meritevoli ma impossibilitati a sostenere economicamente le spese della scuola.

Un modo per regalare un sogno in nome di quell’arte tanto amata da Camilla.

A prendere questa decisione Fabio, Patrizia e Carlotta i genitori e la sorella di Camilla, che hanno



costituito l’associazione “Voce di Milla”, che si occuperà di promuovere il talent per assegnare laborsa di studio.Sul palco I Criceti Mannari, Francesco Costanza, Riccardo Berretta, Desirée e Luigi Rosatelli,Mirko Liodori con i docenti e gli allievi della Musical Academy, Gruppo danza Valpurgis e GruppoMusici Terziere Santa Maria, Alessandro Rossi, Sara Colonnelli, il coro del triennio del Liceo musicale Angeloni.Lo spettacolo, col patrocinio del Comune di Narni, è promosso da Voce di Milla, MusicalAcademy, Banca del Tempo, associazione Minerva-minervAArte, associazione I Pagliacci, Narniper la lotta contro il cancro, terziere Santa Maria, Procivarci Narni e la collaborazione del Cesvol.Presenterà la serata Alessandro Cavalieri con la regia di Vanessa Liodori, organizzazione di NadiaPaparelli, Lorella Cascioli, Mariacristina Angeli, Patrizia Madeddu, Fabio e Carlotta Maiolatesiautrice, con Andrea Bernacchia, anche della locandina dello spettacolo.Durante lo spettacolo saranno estratti i numeri della tombola, le cartelle saranno consegnateall’ingresso.Si consiglia la prenotazione e l’uso della mascherina.