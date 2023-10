È morto Charles Feeney, l'uomo più generoso d'America: il re del Duty Free ha donato tutta la sua fortuna in beneficenza

Si è spento l'uomo più generoso d'America: Charles Feeney, il pioniere dei negozi duty free che nel corso della sua vita aveva segretamente donato miliardi in beneficenza, quasi tutta la sua fortuna. È morto a 92 anni a San Francisco, dove viveva in un modesto appartamento in affitto.

La storia

Per decenni Feeney aveva accumulato miliardi ed era arrivato a possedere varie magnifiche residenze a New York, Londra, Parigi, Honolulu, San Francisco, in Colorado e sulla riviera Francese. Al compimento dei 50 anni, però, il miliardario maturò una riflessione sul senso di accumulare tanta ricchezza: decise così di recuperare quei valori semplici che aveva appreso da ragazzo in una modesta famiglia cattolica e operaia del New Jersey.

Sulla descrizione del suo profilo Facebook si legge: «Il mio scopo è donare, fintanto che vivo».

L'uomo rivoluzionò radicalmente il proprio stile di vita: al polso prese ad indossare un orologio da appena 10 dollari, abbandonò i circoli sociali di ricchi e per spostarsi iniziò a scegliere la classe economica e la metropolitana, al posto della limousine.

Intanto, decise di iniziare a donare il suo denaro in forma anonima: una scelta seguita solo dall'1% dei super-ricchi statunitensi che preferiscono avere il proprio nome iscritto su musei, ospedali e altre opere da loro finanziate.

La segreta attività di benedicenza di Charles Feeney fu scoperta nel 1997, solo perchè la vendita del suo impero di duty free alla Louis Vuitton Moët Hennessy fece scattare alcuni meccanismi legali che non gli permisero più di mantenere l'anonimato.

Sembra assurdo da credere, ma beneficiare delle sue laute donazioni non sono state solo università ed ospedali: Feeney fu anche il maggior finanziatore della sezione americana dello Sinn Fein (il braccio politico dell' Ira, l'Irish Republican Army, un'organizzazione con lo scopo di porre fine al dominio britannico in Irlanda del Nord e riunificare l'Irlanda sotto un unico stato, autonomo e indipendente. Feeney aveva infatti origini irlandesi e incredibilmente, donando denaro alle proprie condizioni - ovvero che i soldi fossero usati solo per attività non violente - contribuì nel 1998 al successo dell'accordo di pace del Venerdì Santo.

A dare l'annuncio sulla morte la Atlantic Philanthropies, un gruppo di fondazioni che lo stesso Feeney aveva creato all'inizio degli anni '80.