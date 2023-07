Narni, il fascino dei sotterranei continua a stregare appassionati e turisti. E' boom di visitatori

Narni Sotterranea entra nel pieno della stagione. I misteriosi graffiti dei prigionieri dell'inquisizione continuano a stregare turisti e appassionati. E' boom di visitatori. «Siamo ormai ufficialmente tornati ai numeri pre Covid (circa 20mila presenze ndr) - ha detto il presidente dell'associazione omonima Roberto Nini - e speriamo che ormai quello rimanga solo un brutto ricordo». Non solo. Per cercare di mantenere intatto il fascino della Narni ipogea e attirare sempre più visitatori, l'associazione ha messo in campo una serie di iniziative. «Abbiamo appena terminato le riprese di un video - spiega ancora Nini - a cui ha partecipato l'attrice Roberta Mattei, per la regia di Giorgio Serafini Prosperi e la fotografia di Maurizio di Loreti. Lo utilizzeremo all'interno di un'installazione multimediale che sarà inaugurata il prossimo 4 dicembre, giorno dell'anniversario in cui venne rinchiuso il prigioniero che fece le scritte sul muro della cella. Non vorrei svelare troppo, posso solo dire che un corpo ritrovato nel 2005 sotto il pavimento della chiesa di San Domenico riacquisterà sembianze umane». Altro appuntamento che segnerà un importante giro di boa per l'associazione e il patrimonio storico artistico che custodisce, sono i lavori di ristrutturazione e conservazione di affreschi e murature finanziati lo scorso febbraio da una una donazione dell'allora presidente della Ternana Stefano Bandecchi. Gli interventi in programma riguarderanno il complesso San Domenico, e nello specifico il ripristino delle murature con la tecnica del cuci-scuci. «In pratica - spiega Nini - andremo a svuotare dai calcinacci alcune stanze attigue ad ambienti già noti per ripristinarle e renderle accessibili al pubblico». Ma non solo. Altra parte importante saranno gli interventi sugli affreschi della chiesa ipogea. «I lavori - precisa Nini - inizieranno fra dieci, quindici giorni e dovrebbero terminare entro il 2024, data in cui l'associazione festeggerà i suoi primi trent'anni». Un'attrazione, quella di Narni Sotterranea che negli ultimi anni è diventata fra i volani principali del turismo su Narni. Nata nel 1994 dalla passione di un nutrito gruppo di volontari narnesi, da allora l'associazione Narni Subterranea si occupa di salvaguardare e valorizzare il sito archeologico che comprende il complesso conventuale di San Domenico, le sale dove avvenivano gli interrogatori del tribunale dell'inquisizione e una piccola cella adiacente, unica nel suo genere, che documenta con segni graffiti sulle pareti le sofferenze patite dagli inquisiti, uno dei quali ha voluto lasciare un messaggio attraverso un codice grafico non ancora completamente decifrato. Non solo. Nel 2019 è stato inaugurato il parco Narni Adventures, uno spazio sotterraneo del 1200 in cui sono stati allestiti un percorso avventura fatto di ponti tibetani, una teleferica, arrampicata e uno didattico con ricostruzioni, foto, pannelli didascalici, concrezioni e una cascata d’acqua per conoscere e comprendere l'importanza dell'acqua per la vita sulla terra. Il sito è aperto tutti i giorni ma è obbligatoria la prenotazione al numero 3391041645.