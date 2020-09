Narni: ritrovato a tempo di record un anziano scomparso nei boschi

Ultimo aggiornamento: 14:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NARNI La protezione civile della Prociv “colpisce” ancora: ritrova a tempo di record un narnese settantenne che si era perso ieri sera nei boschi intorno alla città. La famiglia aveva dato l’allarme perchè non era tornato a casa per la cena ed immediatamente si sono allertate le pattuglie della Prociv: un rapido sguardo alla abitazione dello scomparso, un occhio alle possibili strade, e via alla ricerca. Alla fine Lorenzo Filiberti, presidente della Prociv Narni, ed il figlio Fabio, lo hanno trovato intorno a mezzanotte nello stradello che da Santa Margherita porta al montagnone: era caduto in uno “spinaro” e lì avrebbe passato il resto della notte. Allertato il 118, l’anziano è stato portato all’Ospedale di Narni senza che gli siano state riscontrate condizioni critiche. Nel posto intanto erano arrivate anche le altre pattuglie della Prociv che erano state allertate mano a mano, a cominciare da Michele Smorlesi.Questa la testimonianza della famiglia: “A nome di tutta la mia famiglia ringrazio di cuore la "Prociv Narni" per la loro professionalità e disponibilità, per aver prontamente iniziato le ricerche di mio zio e per averlo ritrovato! Siete veramente preziosi!