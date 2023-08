Narni, "Disuguali", convegno per superare le diseguaglianze economiche e sociali

NARNI Studiare le disuguaglianze sociali e promuovere l'impegno per ridurre le disparità. Questo l'obiettivo di "Disuguali" evento organizzato dall’assessorato alle politiche sociali del comune di Narni, dal Cesvol Umbria e dal Crisu, il centro di ricerca in sicurezza umana con sede presso il corso di laurea in scienze per l’investigazione e la sicurezza.

L'appuntamento è per il I15 e 16 settembre a Narni alla Casa del Popolo dove ricercatori ed esperti si confronteranno per immaginare un futuro oltre le disuguaglianze.

Focus dei seminari le disuguaglianze economiche e sociali, educative, di genere, delle crisi e delle emergenze.

«In un contesto globale in cui le disuguaglianze economiche e sociali continuano ad aumentare - spiega l'assessora alle politiche sociali Silvia Tiberti - è cruciale che ciascuno di noi, individuo o ente, contribuisca a un cambiamento positivo. Affrontare le disuguaglianze richiede un impegno costante da parte di tutte le istituzioni, compresi i comuni,

unitamente a un coinvolgimento attivo di cittadini, organizzazioni della società civile e il settore privato.

Riconosciamo che ogni cittadino ha il diritto di accedere a opportunità e risorse in modo equo, indipendentemente dalle proprie circostanze. Siamo guidati dalla volontà di creare un futuro in cui ogni individuo possa sviluppare il proprio potenziale e raggiungere traguardi senza barriere ingiuste. Le istituzioni - aggiunge - hanno il

compito di promuovere e incoraggiare la partecipazione della comunità nella formulazione e nell’attuazione delle politiche. È essenziale ascoltare le esigenze, le preoccupazioni e le prospettive dei cittadini, poiché solo così possiamo sviluppare soluzioni che riflettano veramente le loro necessità».