Narni, provvedimenti antismog. Stop alle auto euro zero e uno. Parte il tandem con Terni

Narni, arriva la stretta sul traffico. Aria troppo inquinata, stop alle auto pre euro, euro zero, euro 1. Da lunedì 14 novembre entrerà in vigore l'ordinanza comunale che limita la circolazione dei veicoli ritenuti maggiormente inquinanti. Le restrizioni riguarderanno le zone di Cigliano, Narni scalo, zona industriale di Sant’Anna, Ponte Aia, Ponte San Lorenzo e zona Brecciaro e, fino al 31 marzo 2023, saranno valide dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30. Un provvedimento analogo a quello adottato dal Comune di Terni, dove partirà il 7 novembre, e che rientra fra le misure tecniche previste dal Piano regionale per la salvaguardia della qualità dell’aria. «Il territorio della conca ternana – spiega l’amministrazione narnese - è stato individuato come un’area di superamento dei limiti di ammissibilità delle concentrazioni di polveri sottili denominate pm10 e del biossido di azoto, e quindi come una delle situazioni più critiche del territorio regionale». Per questo, secondo il piano regionale, nelle rispettive zone urbane e nel periodo invernale, i comuni di Terni e Narni sono tenuti ad attuare giornate programmate di chiusura del traffico. Anche e soprattutto alla luce del perdurare di situazioni con elevato rischio di superamento dei limiti di concentrazione degli inquinanti. «La necessità del provvedimento - spiegano il sindaco Lorenzo Lucarelli e l'assessore all'ambiente Giovanni Rubini - trova riscontro nell'opportunità di prevenire il verificarsi di fenomeni acuti di inquinamento atmosferico. Saranno possibili anche misure più restrittive, ampliando le categorie di veicoli soggette al divieto di circolazione, da adottare nel caso in cui la centralina di controllo rilevi una qualità dell’aria particolarmente scadente». Una prospettiva che non è piaciuta per niente alla minoranza che ha presentato subito un'interpellanza. «In base al protocollo sottoscritto dal nostro comune - scrive il consigliere di Fi Sergio Bruschini - sarà limitata la circolazione ogni qualvolta in uno o in entrambi i comuni siano registrati tre giorni di qualità scadente dell’aria. Se si attuerà questa normativa, Narni che dallo storico delle misurazioni delle pm10 non è nemmeno paragonabile a ciò che avviene a Terni, si vedrà sottoporre a restrizioni del traffico anche quando nel suo territorio non c’è alcun superamento dei limiti di polveri sottili. Non è possibile che da semplici obblighi derivanti dalla sottoscrizione del piano urbano mobilità sostenibile del comune di Terni, si vadano a creare ulteriori danni all’economia della città già sottoposta ad un momento di profonda crisi».