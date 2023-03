Narni, Polizia Locale a scuola dalla Stradale: così si controllano camion e Tir

NARNI Controllo e sanzione dei mezzi pesanti. Questo l'argomento della formazione che gli agenti della Polizia Locale del comune di Narni stanno portando avanti grazie a un accordo siglato con la Polizia di Stato.

Una nuova collaborazione che mira al controllo dei mezzi pesanti all’interno di Narni Scalo per garantire al meglio la sicurezza stradale cittadina e non solo. In particolare l'attenzione si è concentrata su alcuni nodi nevralgici del territorio, a partire dal flusso proveniente dallo snodo autostradale di Orte, porta dell’Umbria verso Lazio e Toscana, uno dei punti caldi non solo per l’ingente quantità di mezzi che vi transitano ogni giorno ma anche potenziale via di accesso per quanto riguarda le attività criminali.

Un aggiornamento della formazione degli agenti della Polizia Locale di Narni che insieme alla Stradale hanno messo in campo una serie di servizi finalizzati alla verifica delle norme previste per i mezzi pesanti.

Durante i primi giorni di controllo sono stati ispezionati oltre 400 veicoli e 200 persone, con l’erogazione di 48 sanzioni amministrative e l'allestimento di più posti di blocco.

«Una collaborazione proficua e continua - ha precisato l'assessore di Narni con delega a Polizia Locale e sicurezza urbana Luca Tramini - e che verrà estesa anche ad altri settori per una crescita costante del nostro corpo di Polizia Locale al fine di aumentare la sicurezza sulle nostre strade e nelle nostra città».