Amelia, droga e alcol sulle strade. Inseguimento nella notte. Fermati tre uomini

AMELIA Droga e alcol. Controlli a tappeto sulle strade del comprensorio amerino narnese. Due denunce e una segnalazione alla Prefettura. Questo il risultato delle operazioni condotte sul territorio dai Carabinieri della Compagnia di Amelia nella settimana appena trascorsa.

Il primo caso riguarda un trentacinquenne rumeno. L'uomo, è stato fermato in centro ad Amelia, mentre, alla guida di un autocarro e in evidente stato di alterazione, tentava di percorrere la salita di via Posterola. Risultato positivo ad un primo accertamento con "alcolblow", si è rifiutato di sottoporsi al controllo qualitativo con etilometro. Per questo, i carabinieri della compagnia di Amelia, hanno proceduto al ritiro della patente e alla restituzione del veicolo alla società lugnaese proprietaria.

Fuga e inseguimento nella notte a Montecastrilli. Il fatto è avvenuto qualche sera fa durante un posto di blocco in via Settevalli. A scappare un trentottenne residente in paese che, dopo aver rallentato di fronte all'alt dei carabinieri, giunto in prossimità dei militari ha improvvisamente accelerato. Raggiunto dopo un paio di chilometri, l'uomo, in evidente stato di alterazione, si è rifiutato di sottoporsi ad alcol test. Per questo è stato condotto in caserma. Dagli accertamenti è emerso che a suo carico era già pendente un provvedimento di revoca della patente di guida emesso dalla Prefettura di Ancona. I militari gli hanno contestato diverse violazioni al Codice della Strada e lo hanno denunciato per il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.



A Narni un fermato per droga. Durante un normale posto di blocco su strada Tre Ponti, l'atteggiamento agitato di un trentanovenne residente ad Amelia ha insospettito i carabinieri. A fronte di specifica richiesta dei militari circa il possesso di stupefacenti, l'uomo ha tirato fuori diversi pacchetti che teneva nella tasca del giaccone. Circa 15 grammi di hashish e 0,7 di eroina che sono stati sottoposti a sequestro.