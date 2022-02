Narni, sul palco del Teatro Manini va in scena "Danza Cieca". Sul palco Virgilio Sieni e il ballerino non vedente Giuseppe Comuniello.

NARNI Virgilio Sieni al Teatro Manini. L'appuntamento è per martedì 15 febbraio quando sul palco diretto da Francesco Montanari e Davide Sacco andrà in scena Danza Cieca. Protagonisti lo stesso Virgilio Sieni, artista attivo in ambito internazionale per le massime istituzioni teatrali, musicali, fondazioni d’arte e musei, e il danzatore non vedente Giuseppe Comuniello in un duetto sulla tattilità, con musica dal vivo di Spartaco Cortesi.

APPROFONDIMENTI UMBRIA San Valentino, la festa in Duomo ed il corteo UMBRIA Narnia Festival ospita le selezioni di SanremoJunior per Umbria,...

«L'anatomia del gesto - spiega lo stesso Sieni - si espande al concetto di spazio tattile, di aura, e include la percezione del corpo e il tono dei tessuti e dei muscoli coinvolti. Danza cieca si fonda sullo spazio aptico tra i due interpreti e l'alone di energia che i movimenti creano intorno a loro. L’aura non è solo una sorta di alone intorno alla persona, è molto di più: comprende l’essenza della persona capace di raccogliere in sé l’indicibilità della sua origine, trasmettendo verso il fuori questa potenza. Sembrerebbe che l’aura scaturisca da questo continuo rimandare all’altro, trasmettere e travasare, portare via e rinnovare».

Dal 2003 Virgilio Sieni dirige CANGO Cantieri Goldonetta, Centro Nazionale di Produzione della danza, spazio per ospitalità e residenze di artisti, in un programma interdisciplinare tra danza, musica e arti visive.

Nel 2007 fonda l’Accademia sull’arte del gesto, nata per creare e approfondire contesti di formazione rivolti a persone di qualsiasi età, provenienza e abilità, e nel 2018 la Scuola sul Gesto e il Paesaggio che sviluppa percorsi di formazione sulle tematiche intorno alla relazione tra uomo e natura.

Nel 2013 è nominato Chevalier de l’ordre des arts et de lettres dal Ministro della Cultura francese.

Dal 2013 al 2016 è Direttore della Biennale di Venezia Settore Danza.