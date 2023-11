Narni, Le variabili dipendenti, corto del regista narnese Lorenzo Tardella, in corsa per gli Oscar

NARNI Le variabili dipendenti, punta alla notte degli Oscar. Il cortometraggio realizzato dal regista narnese Lorenzo Tardella è ufficialmente in corsa nella categoria Best Live Action Short Film.

Un progetto realizzato per il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, che nel 2023 ha vinto il David di Donatello.

"Sono felice - ha detto Tardella - di poter rappresentare in questa categoria due istituzioni importanti come l’Accademia del Cinema Italiano e il Centro Sperimentale di Cinematografia.

Le votazioni inizieranno il 14 dicembre.

L’annuncio della shortlist sarà il 21 dicembre.

La strada è lunga e tutta in salita ed è anche per questo che chiediamo a chiunque abbia amato questo corto (che è tuttora in streaming su Mubi Italia) di sostenerlo aiutandoci in qualsiasi modo ad accendere una luce.

Grazie dal profondo del cuore a chi ha permesso a questa piccola storia di arrivare in oltre 60 festival in tutto il mondo, a partire dalla sua prima proiezione alla Berlinale".