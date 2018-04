di Marcello Guerrieri

NARNI Oggi la prima Giornata medievale: saranno gli attori del Terziere Mezule, appena notte, alla Rocca, a farsi interpreti di una rappresentazione tratta proprio dai libri del medioevo e che verrà replicata immediatamente per dare la possibilità al maggiore numero di persone di partecipare all’evento in tutta sicurezza. Quelli di Mezule anticiperanno di un solo giorno i loro “colleghi” di Fraporta nella Giornata medievale, al Complesso di Sant’Agostino, che invece andrà in scena il lunedì mentre il Primo maggio vi sarà quella di Santa Maria, giù oltre piazza Cajola, in vicolo degli Orti. La particolarità di quest’anno è il rigore assoluto per la presenza agli eventi degli spettatori: per rispettare i rigorosi vincoli della sicurezza niente più accalcamenti, ma solo posti davanti alle transenne.

Ma sono i giorni in cui i gruppi artistici nati all’interno dei terzieri, come il gruppo dei giovani danzatori di Fraporta, oppure il gruppo mezulano che metterà in scena “Stella splendens”, oppure ancora il torneo di scherma scenica “Duellar scenico” la quinta edizione organizzata dalle “Lame dell’Albornoz”.

Il primo maggio dovrà essere per forza il giorno in cui deve venire sciolto il dilemma dei cavalli, purosangue o no, in quanto sono previste le prove ufficiali al “campo de li giochi”, necessarie per dare una visione di insieme ai concorrenti e farli gareggiare in sicurezza.

Il primo maggio è anche il giorno in cui si terrà il Mercato medievale, in Piazza dei Priori, che trova sempre nuovi spunti, nuove essenze, nuovi giochi per grandi e bambini, nuovi impulsi da far ammirare ai tantissimi viaggiatori che arrivano ormai con un flusso importante.

