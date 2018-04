di Marcello Guerrieri

NARNI E’ stato un incontro istituzionale, di cortesia: fatto sta che una delegazione della GoSource è stata ricevuta dalla presidente della Giunta Regionale Catiuscia Marini a Palazzo Donini: una delegazione di rappresentanti della società GoSource, che ha rilevato lo stabilimento della Sgl Carbon di Narni è stata ricevuta in regione, a Palazzo Donini. La delegazione era rappresentata, oltre che dal management cinese ed italiano (tra tutti l’ad Luca Stinchelli) anche dal Presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi, dal Sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, accompagnato dall’assessore comunale alle attività produttive, Lorenzo Lucarelli. Erano presenti anche Mauro Meucci in rappresentanza di Confindustria Umbria, e Luigi Rossetti, direttore regionale alle attività produttive.

L’incontro è servito a fare il punto sugli adempimenti procedurali, che costituiscono le condizioni per il perfezionamento dell’acquisizione da parte della GoSource dello stabilimento narnese. Il Presidente della GoSource ha detto che la formalizzazione del contratto d’acquisto verso la Sgl Carbon sdarà formalizzato a giorni.



Marted├Č 10 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:20



